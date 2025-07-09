Директория на компаниите
Godrej
Работите ли тук? Заявете вашата компания

Godrej Заплати

Диапазонът на заплатите на Godrej варира от $5,923 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $75,375 за Бизнес развитие в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Godrej. Последна актуализация: 8/11/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Бизнес развитие
$75.4K
Анализатор на данни
$5.9K
Човешки ресурси
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Godrej, е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $75,375. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Godrej, е $12,532.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Godrej

Свързани компании

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси