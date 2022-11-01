Директория на компаниите
GoBolt
GoBolt Заплати

Заплатата в GoBolt варира от $29,804 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $132,184 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GoBolt. Последно актуализирано: 9/6/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $88.3K
Клиентско обслужване
$29.8K
Аналитик данни
$90.5K

Мениджър софтуерно инженерство
$132K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в GoBolt е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $132,184. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GoBolt е $89,390.

