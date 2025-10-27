Директория на компаниите
Средното общо възнаграждение за Бизнес аналитик in United States в GOAT варира от $97.2K до $138K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GOAT. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

$110K - $131K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$97.2K$110K$131K$138K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В GOAT, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в GOAT in United States е с годишно общо възнаграждение от $138,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GOAT за позицията Бизнес аналитик in United States е $97,200.

