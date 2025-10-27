Директория на компаниите
GOAT
GOAT Счетоводител Заплати

Средното общо възнаграждение за Счетоводител in United States в GOAT варира от $58.7K до $82.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GOAT. Последна актуализация: 10/27/2025

Средно общо възнаграждение

$63.5K - $73.8K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В GOAT, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Счетоводител в GOAT in United States е с годишно общо възнаграждение от $82,110. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GOAT за позицията Счетоводител in United States е $58,650.

