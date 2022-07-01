Директория на компаниите
Glowforge Заплати

Заплатата в Glowforge варира от $161,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $447,225 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Glowforge. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Median $161K
Маркетинг
$192K
Механичен инженер
$211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продуктов мениджър
$447K
Проектен мениджър
$169K
Най-високо платената позиция в Glowforge е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $447,225. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Glowforge е $192,135.

