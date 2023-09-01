Директория на компаниите
Globys
Работите тук? Заявете вашата компания

Globys Заплати

Заплатата в Globys варира от $88,329 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $229,140 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Globys. Последно актуализирано: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продуктов мениджър
$171K
Проектен мениджър
$88.3K
Софтуерен инженер
$229K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Globys е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $229,140. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Globys е $170,850.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Globys

Свързани компании

  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • Flipkart
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси