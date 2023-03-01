Директория на компаниите
Globus Medical
Globus Medical Заплати

Заплатата в Globus Medical варира от $68,340 общо възнаграждение годишно за Биомедицински инженер в долния край до $203,010 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Globus Medical. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $110K
Биомедицински инженер
$68.3K
Механичен инженер
$124K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Продуктов мениджър
$179K
Проектен мениджър
$166K
Технически програмен мениджър
$203K
Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


Най-високо платената позиция в Globus Medical е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $203,010. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Globus Medical е $144,851.

