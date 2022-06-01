Директория на компаниите
GLOBO Заплати

Заплатата в GLOBO варира от $11,613 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $120,600 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GLOBO. Последно актуализирано: 9/9/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $29.8K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
$99.5K
Продуктов дизайнер
$11.6K

Продуктов мениджър
$60.1K
Мениджър софтуерно инженерство
$106K
Технически програмен мениджър
$121K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Найвищеоплачувана позиція в GLOBO - це Технически програмен мениджър at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $120,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в GLOBO складає $79,788.

