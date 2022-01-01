Директория на компаниите
GlobalLogic
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за GlobalLogic, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    GlobalLogic is a leading software engineering services provider. We help you in building digital service platforms, design new digital experiences & engineer better digital products.

    globallogic.com
    Уебсайт
    2000
    Година на основаване
    25,000
    Брой служители
    $500M-$1B
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за GlobalLogic

    Свързани компании

    • REI Systems
    • FiscalNote
    • Acumen Solutions
    • CNET Global Solutions
    • Edifecs
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси