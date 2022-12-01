Glean Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Glean варира от $62,409 общо възнаграждение годишно за Архитект на решения в долния край до $1,054,700 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Glean. Последно актуализирано: 8/27/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $110K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $340K
Специалист по данни
$261K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Рекрутър
$86.1K
Продажби
$289K
Инженер по продажби
$230K
Мениджър софтуерно инженерство
$1.05M
Архитект на решения
$62.4K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Glean, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

El puesto con mayor remuneración reportado en Glean es Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level con una compensación total anual de $1,054,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Glean es $245,692.

