Gilead Sciences
Gilead Sciences Заплати

Заплатата в Gilead Sciences варира от $89,550 общо възнаграждение годишно за Рисков капиталист в долния край до $349,238 за Корпоративно развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Gilead Sciences. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $140K
Специалист по данни
Median $223K
Финансов аналитик
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Програмен мениджър
Median $212K
Проектен мениджър
Median $178K
Бизнес аналитик
Median $263K
Информационен технолог (ИТ)
Median $220K
Продуктов мениджър
Median $170K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $295K
Биомедицински инженер
$151K
Корпоративно развитие
$349K
Мениджър анализ на данни
$208K
Правни въпроси
$291K
Управленски консултант
$156K
Маркетингови операции
$141K
Продуктов дизайнер
$203K
Мениджър продуктов дизайн
$182K
Аналитик по киберсигурност
$182K
Архитект на решения
$254K

Дейта архитект

Технически програмен мениджър
$244K
Рисков капиталист
$89.6K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Gilead Sciences, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Gilead Sciences е Корпоративно развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $349,238. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gilead Sciences е $208,035.

