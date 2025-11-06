Директория на компаниите
Gigamon
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Chennai Metropolitan Area

Gigamon Софтуерен инженер Заплати в Chennai Metropolitan Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Chennai Metropolitan Area в Gigamon възлиза на ₹2.63M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Gigamon. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Общо годишно
₹2.63M
Ниво
hidden
Основна
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹266K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Gigamon in Chennai Metropolitan Area е с годишно общо възнаграждение от ₹4,858,576. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gigamon за позицията Софтуерен инженер in Chennai Metropolitan Area е ₹1,458,096.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Gigamon

Свързани компании

  • Lookout
  • Vectra AI
  • BlueVoyant
  • Proofpoint
  • FireEye
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси