Gibson
Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Kuwait в Gibson варира от KWD 22.9K до KWD 32.5K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Gibson. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Gibson?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в Gibson in Kuwait е с годишно общо възнаграждение от KWD 32,497. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gibson за позицията Проектен мениджър in Kuwait е KWD 22,858.

