Giant Magellan Telescope
Средното общо възнаграждение за Хардуерен инженер in United States в Giant Magellan Telescope варира от $143K до $195K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Giant Magellan Telescope. Последна актуализация: 12/6/2025

Средно общо възнаграждение

$153K - $185K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$143K$153K$185K$195K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Giant Magellan Telescope?

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Giant Magellan Telescope in United States е с годишно общо възнаграждение от $194,880. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Giant Magellan Telescope за позицията Хардуерен инженер in United States е $142,800.

