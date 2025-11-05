Директория на компаниите
GFT Group Софтуерен инженер Заплати в United Kingdom

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United Kingdom в GFT Group възлиза на £87.8K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GFT Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£87.8K
Ниво
L4
Основна
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£4.6K
Години в компанията
3 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в GFT Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в GFT Group in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £110,028. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GFT Group за позицията Софтуерен инженер in United Kingdom е £85,829.

