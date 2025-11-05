Директория на компаниите
GFT Group Софтуерен инженер Заплати в Poland

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Poland в GFT Group варира от PLN 129K на year за Software Engineer до PLN 174K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Poland възлiza на PLN 160K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GFT Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в GFT Group in Poland е с годишно общо възнаграждение от PLN 209,124. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GFT Group за позицията Софтуерен инженер in Poland е PLN 160,414.

