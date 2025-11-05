GFT Group Софтуерен инженер Заплати в Italy

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Italy в GFT Group варира от €26K на year за Junior Software Engineer до €29.7K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Italy възлiza на €27.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GFT Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

Последни подадени заплати

​ Филтър на таблицата Абонирай се Добави Добави възнаграждение Добави възнаграждение

Компания Местоположение | Дата Ниво Етикет Години опит Общо / В компанията Обща компенсация ( EUR ) Основна | Акции (год.) | Бонус Няма намерени заплати Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутиране? Създайте интерактивно предложение

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в GFT Group ?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти . Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече → Въведете вашия имейл Въведете вашия имейл Абонирайте се Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности Подай нова длъжност