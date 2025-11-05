Възнаграждението за Софтуерен инженер in Italy в GFT Group варира от €26K на year за Junior Software Engineer до €29.7K на year за Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Italy възлiza на €27.1K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GFT Group. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
