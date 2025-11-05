Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo в GFT Group варира от R$103K на year за Software Engineer до R$170K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Sao Paulo възлiza на R$144K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GFT Group. Последна актуализация: 11/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
