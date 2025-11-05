Директория на компаниите
GFT Group
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

  • Greater Sao Paulo

GFT Group Софтуерен инженер Заплати в Greater Sao Paulo

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo в GFT Group варира от R$103K на year за Software Engineer до R$170K на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Sao Paulo възлiza на R$144K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GFT Group. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Junior Software Engineer
(Начално ниво)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$169K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в GFT Group?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Backend софтуерен инженер

Salesforce разработчик

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в GFT Group in Greater Sao Paulo е с годишно общо възнаграждение от R$193,423. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GFT Group за позицията Софтуерен инженер in Greater Sao Paulo е R$140,273.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за GFT Group

Свързани компании

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси