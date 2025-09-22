Директория на компаниите
Getinge
  • Заплати
  • Биомедицински инженер

  • Всички заплати в Биомедицински инженер

Getinge Биомедицински инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Биомедицински инженер in United States в Getinge възлиза на $86.2K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Getinge. Последна актуализация: 9/22/2025

Средна заплата
company icon
Getinge
Test Engineer
Merrimack, NH
Общо годишно
$86.2K
Ниво
L2
Основна
$86.2K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в Getinge?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Биомедицински инженер в Getinge in United States е с годишно общо възнаграждение от $91,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Getinge за позицията Биомедицински инженер in United States е $78,000.

