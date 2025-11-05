Директория на компаниите
GEP Worldwide
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area в GEP Worldwide възлиза на ₹1.73M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GEP Worldwide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
Общо годишно
₹1.73M
Ниво
L3
Основна
₹1.62M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹111K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в GEP Worldwide?
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в GEP Worldwide in Greater Hyderabad Area е с годишно общо възнаграждение от ₹2,034,978. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GEP Worldwide за позицията Софтуерен инженер in Greater Hyderabad Area е ₹1,769,278.

