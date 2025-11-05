Директория на компаниите
GEP Worldwide
  • Заплати
  • Консултант по управление

  • Всички заплати в Консултант по управление

  • New York City Area

GEP Worldwide Консултант по управление Заплати в New York City Area

Медианният пакет за възнаграждение на Консултант по управление in New York City Area в GEP Worldwide възлиза на $94K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GEP Worldwide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Общо годишно
$94K
Ниво
L2
Основна
$90K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$4K
Години в компанията
4 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в GEP Worldwide in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $350,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GEP Worldwide за позицията Консултант по управление in New York City Area е $99,000.

