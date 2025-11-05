Директория на компаниите
GEP Worldwide
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Консултант по управление

  • Всички заплати в Консултант по управление

  • Mumbai Metropolitan Region

GEP Worldwide Консултант по управление Заплати в Mumbai Metropolitan Region

Медианният пакет за възнаграждение на Консултант по управление in Mumbai Metropolitan Region в GEP Worldwide възлиза на ₹1.34M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на GEP Worldwide. Последна актуализация: 11/5/2025

Средна заплата
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Общо годишно
₹1.34M
Ниво
L2
Основна
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹154K
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в GEP Worldwide?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Консултант по управление оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Консултант по управление в GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region е с годишно общо възнаграждение от ₹2,540,530. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GEP Worldwide за позицията Консултант по управление in Mumbai Metropolitan Region е ₹1,321,414.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за GEP Worldwide

Свързани компании

  • Transfix
  • Pilot Freight Services
  • Rocket Software
  • Avenue Code
  • Total Quality Logistics
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси