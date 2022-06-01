Директория на компаниите
Genuine Parts
Genuine Parts Заплати

Заплатата в Genuine Parts варира от $51,131 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $203,975 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Genuine Parts. Последно актуализирано: 9/1/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $100K

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $185K
Клиентско обслужване
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Информационен технолог (ИТ)
$67.8K
Правни въпроси
$169K
Маркетинг
$154K
Продуктов дизайнер
$80.4K
Рекрутър
$112K
Архитект на решения
$204K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Genuine Parts е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $203,975. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Genuine Parts е $112,200.

