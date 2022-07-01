Директория на компаниите
Genomatica
Genomatica Заплати

Медианната заплата на Genomatica е $246,263 за Софтуерен инженер . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Genomatica. Последно актуализирано: 11/21/2025

Софтуерен инженер
$246K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Genomatica е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $246,263. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Genomatica е $246,263.

