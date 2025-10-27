Директория на компаниите
Genesys
Медианният пакет за възнаграждение на Архитект на решения in Canada в Genesys възлиза на CA$272K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Genesys. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна заплата
Genesys
Solution Architect
Общо годишно
CA$272K
Ниво
-
Основна
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$54.3K
Години в компанията
2 Години
Години опит
18 Години
Какви са кариерните нива в Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Genesys in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$204,196. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Genesys за позицията Архитект на решения in Canada е CA$204,196.

