Възнаграждението за Мениджър софтуерно инженерство in United States в Genesys възлiza на $230K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $231K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Genesys. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в Genesys?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър софтуерно инженерство в Genesys in United States е с годишно общо възнаграждение от $380,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Genesys за позицията Мениджър софтуерно инженерство in United States е $205,000.

