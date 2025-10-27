Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Genesys варира от $92.4K на year за L1 до $181K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $140K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Genesys. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност