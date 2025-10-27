Възнаграждението за Продуктов дизайнер in Ireland в Genesys варира от €46.3K на year за L1 до €56.2K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Ireland възлiza на €47.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Genesys. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
