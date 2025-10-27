Директория на компаниите
Genesys
Възнаграждението за Продуктов дизайнер in Ireland в Genesys варира от €46.3K на year за L1 до €56.2K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Ireland възлiza на €47.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Genesys. Последна актуализация: 10/27/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Какви са кариерните нива в Genesys?

Включени длъжности

ЮИкс дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Genesys in Ireland е с годишно общо възнаграждение от €120,596. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Genesys за позицията Продуктов дизайнер in Ireland е €52,350.

