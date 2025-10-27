Genesys Продуктов дизайнер Заплати

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in Ireland в Genesys варира от €46.3K на year за L1 до €56.2K на year за L2. Медианният year пакет за възнаграждение in Ireland възлiza на €47.7K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Genesys. Последна актуализация: 10/27/2025

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Виж 1 още нива

Последни подадени заплати

Няма намерени заплати

Допринеси

Какъв е графикът за придобиване в Genesys ?

