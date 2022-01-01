Директория на компаниите
General Motors
    • За нас

    General Motors Company is an American multinational corporation headquartered in Detroit that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services.

    gm.com
    Уебсайт
    1908
    Година на основаване
    155,000
    Брой служители
    $10B+
    Прогнозни приходи
    Централа

