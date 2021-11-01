Директория на компаниите
Gazprom Заплати

Заплатата в Gazprom варира от $13,028 общо възнаграждение годишно за Успех на клиентите в долния край до $86,918 за Инженер автоматизация в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Gazprom. Последно актуализирано: 10/21/2025

Софтуерен инженер
Median $30.4K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

ДевОпс инженер

Специалист по данни
Median $23.9K
Аналитик данни
Median $37.5K

Продуктов дизайнер
Median $27.8K
Продуктов мениджър
Median $37K
Проектен мениджър
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Бизнес аналитик
$49.5K
Инженер автоматизация
$86.9K
Копирайтър
$19.2K
Успех на клиентите
$13K
Финансов аналитик
Median $60K
Геоложки инженер
$37.1K
Графичен дизайнер
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Инвестиционен банкер
$61.2K
Управленски консултант
$20.9K
Маркетинг
$50.5K
Мениджър софтуерно инженерство
$60.4K
Архитект на решения
$63.1K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Gazprom е Инженер автоматизация at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $86,918. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gazprom е $37,254.

