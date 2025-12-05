Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Garmin варира от $91.9K на year за Software Engineer I до $209K на year за Staff Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $95.3K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Garmin. Последна актуализация: 12/5/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.