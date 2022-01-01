Директория на компаниите
Garmin
Garmin Заплати

Диапазонът на заплатите на Garmin варира от $3,575 в общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $258,700 за Експерт по данни в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Garmin. Последна актуализация: 8/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Производствен софтуерен инженер

Мрежови инженер

Системен инженер

Хардуерен инженер
Median $113K

Вграден хардуерен инженер

Машинен инженер
Median $55.6K

Продуктов дизайнер
Median $86K
Ръководител на проект
Median $110K
Бизнес анализатор
Median $91K
Бизнес развитие
$65.7K
Ръководител на кабинет
$201K
Обслужване на клиенти
$91.3K
Ръководител на експерти по данни
$166K
Експерт по данни
$259K
Електроинженер
$64.8K
Финансов анализатор
$56.7K
Човешки ресурси
$3.6K
Индустриален дизайнер
$71.6K
Информационен технолог (ИТ)
$69.1K
Продуктов мениджър
$96.5K
Анализатор по киберсигурност
$75.4K
Технически ръководител на програма
$127K
Технически писар
$56.7K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Garmin, е Експерт по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $258,700. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Garmin, е $91,000.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за Garmin

