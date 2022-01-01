Директория на компаниите
GameStop
GameStop Заплати

Заплатата в GameStop варира от $35,183 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $165,825 за Аналитик данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GameStop. Последно актуализирано: 8/27/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $135K
Бизнес аналитик
$149K
Аналитик данни
$166K

Специалист по данни
$161K
Маркетингови операции
$48.5K
Механичен инженер
$119K
Продуктов мениджър
$133K
Програмен мениджър
$154K
Продажби
$35.2K
График на придобиване

5%

ГОД 1

15%

ГОД 2

40%

ГОД 3

40%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В GameStop, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 5% се придобива в 1st-ГОД (5.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% полугодишно)

  • 40% се придобива в 4th-ГОД (20.00% полугодишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в GameStop е Аналитик данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $165,825. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в GameStop е $135,000.

