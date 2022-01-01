GameStop Заплати

Заплатата в GameStop варира от $35,183 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $165,825 за Аналитик данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на GameStop. Последно актуализирано: 8/27/2025
В GameStop, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
5% се придобива в 1st-ГОД (5.00% годишно)
15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)
40% се придобива в 3rd-ГОД (20.00% полугодишно)
40% се придобива в 4th-ГОД (20.00% полугодишно)
