Gallup
Gallup Софтуерен инженер Заплати в Omaha Area

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Omaha Area в Gallup възлиза на $75K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Gallup. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Gallup
Software Engineer
Omaha, NE
Общо годишно
$75K
Ниво
L1
Основна
$75K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Gallup?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Gallup in Omaha Area е с годишно общо възнаграждение от $124,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gallup за позицията Софтуерен инженер in Omaha Area е $88,000.

Други ресурси