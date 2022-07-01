Директория на компаниите
Gagen MacDonald Заплати

Заплатата в Gagen MacDonald варира от $34,825 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $149,250 за Управленски консултант в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Gagen MacDonald. Последно актуализирано: 10/16/2025

Управленски консултант
$149K
Продуктов мениджър
$34.8K
Архитект на решения
$59.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Gagen MacDonald е Управленски консултант at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $149,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Gagen MacDonald е $59,700.

