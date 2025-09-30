Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Dallas Area в G-Research възлиза на $120K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на G-Research. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
Общо годишно
$120K
Ниво
L1
Основна
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$20K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в G-Research?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в G-Research in Greater Dallas Area е с годишно общо възнаграждение от $180,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в G-Research за позицията Софтуерен инженер in Greater Dallas Area е $115,000.

