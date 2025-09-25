Директория на компаниите
fuseproject
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Индустриален дизайнер

  • Всички заплати в Индустриален дизайнер

fuseproject Индустриален дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Индустриален дизайнер in United States в fuseproject възлиза на $135K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на fuseproject. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
fuseproject
Senior Industrial Designer
San Francisco, CA
Общо годишно
$135K
Ниво
L4
Основна
$135K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
7 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в fuseproject?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Индустриален дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Индустриален дизайнер в fuseproject in United States е с годишно общо възнаграждение от $149,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в fuseproject за позицията Индустриален дизайнер in United States е $135,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за fuseproject

Свързани компании

  • Spotify
  • Microsoft
  • Facebook
  • Snap
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси