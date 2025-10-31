Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Furlenco възлиза на ₹2.49M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Furlenco. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
Furlenco
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.49M
Ниво
L2
Основна
₹2.39M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹104K
Години в компанията
1 Година
Години опит
1 Година
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Furlenco in India е с годишно общо възнаграждение от ₹5,821,167. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Furlenco за позицията Софтуерен инженер in India е ₹2,677,876.

