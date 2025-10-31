Директория на компаниите
Furlenco
Furlenco Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in India в Furlenco възлиза на ₹4.64M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Furlenco. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹4.64M
Ниво
-
Основна
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
6 Години
Години опит
8 Години
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Furlenco in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,233,013. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Furlenco за позицията Продуктов мениджър in India е ₹4,635,958.

