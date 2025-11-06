Директория на компаниите
Fundrise
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Northern Virginia Washington DC в Fundrise възлиза на $197K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Fundrise. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Fundrise
Software Engineer
Arlington, VA
Общо годишно
$197K
Ниво
Senior
Основна
$159K
Stock (/yr)
$27K
Бонус
$11K
Години в компанията
3 Години
Години опит
4 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Fundrise in Northern Virginia Washington DC е с годишно общо възнаграждение от $225,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fundrise за позицията Софтуерен инженер in Northern Virginia Washington DC е $177,500.

