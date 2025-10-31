Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Мениджър на софтуерно инженерство in United Kingdom в Funding Circle възлиза на £121K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Funding Circle. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£121K
Ниво
L4
Основна
£107K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£14.3K
Години в компанията
2 Години
Години опит
25 Години
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Funding Circle in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £150,559. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Funding Circle за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United Kingdom е £121,366.

