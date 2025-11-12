Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in Atlanta Area в FullStory варира от $171K на year за Level 20 до $228K на year за Level 40. Медианният year пакет за възнаграждение in Atlanta Area възлiza на $199K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на FullStory. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Level 20
$171K
$167K
$0
$3.8K
Level 30
$227K
$191K
$27K
$9.1K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В FullStory, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)