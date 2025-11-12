Директория на компаниите
FullStory
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Full-Stack софтуерен инженер

FullStory Full-Stack софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Full-Stack софтуерен инженер in United States в FullStory варира от $162K на year за Level 20 до $228K на year за Level 40. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $200K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на FullStory. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Level 20
(Начално ниво)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Добави възнагр.Сравни нива
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В FullStory, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Full-Stack софтуерен инженер в FullStory in United States е с годишно общо възнаграждение от $276,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в FullStory за позицията Full-Stack софтуерен инженер in United States е $182,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за FullStory

Свързани компании

  • Optimizely
  • Checkr
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси