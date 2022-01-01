Директория на компаниите
Fullscript
Fullscript Заплати

Диапазонът на заплатите на Fullscript варира от $55,164 в общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $127,104 за Софтуерен инженер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Fullscript. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Софтуерен инженер
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Бекенд софтуерен инженер

Пълнофункционален софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
Median $74.3K

UX дизайнер

Финансов анализатор
$61.2K

Маркетинг
$55.2K
Ръководител софтуерно инженерство
$119K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Fullscript, е Софтуерен инженер at the L5 level с годишно общо възнаграждение от $127,104. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Fullscript, е $87,534.

