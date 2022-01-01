Директория на компаниите
Fujitsu
Работите тук? Заявете вашата компания

Fujitsu Заплати

Заплатата в Fujitsu варира от $14,141 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $211,050 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fujitsu. Последно актуализирано: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $129K

Мрежов инженер

Продуктов мениджър
Median $175K
Мениджър на бизнес операции
$41.4K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Бизнес анализатор
$20.6K
Бизнес развитие
$168K
Обслужване на клиенти
$15.6K
Анализатор на данни
$74.2K
Мениджър на науката за данни
$125K
Специалист по данни
$58.8K
Мениджър на съоръжения
$40.6K
Финансов анализатор
$68.5K
Хардуерен инженер
$145K
Информационен технолог (ИТ)
$62.4K
Консултант по управление
$55K
Маркетинг
$67.6K
Продуктов дизайнер
$14.1K
Програмен мениджър
$67.1K
Проектен мениджър
$48.6K
Продажби
$211K
Активиране на продажби
$47.6K
Анализатор по киберсигурност
$17.5K
Архитект на решения
$26.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Fujitsu е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fujitsu е $60,617.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Fujitsu

Свързани компании

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fujitsu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.