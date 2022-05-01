Директория на компаниите
FTX
FTX Заплати

Медианната заплата на FTX е $16,566 за Анализатор на данни . Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на FTX. Последно актуализирано: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Анализатор на данни
$16.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в FTX е Анализатор на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $16,566. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в FTX е $16,566.

Други ресурси

