FTI Consulting Заплати

Диапазонът на заплатите на FTI Consulting варира от $87,435 в общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $362,500 за Консултант по управление в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на FTI Consulting. Последна актуализация: 8/15/2025

$160K

Консултант по управление
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Счетоводител
$87.4K
Бизнес анализатор
$189K

Анализатор на данни
$101K
Човешки ресурси
$90.5K
Маркетинг
$153K
Софтуерен инженер
$96K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в FTI Consulting, е Консултант по управление at the L5 level с годишно общо възнаграждение от $362,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в FTI Consulting, е $135,188.

Други ресурси