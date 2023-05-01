Директория на компаниите
Frima
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Frima, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Frima Studio develops video games for various platforms, including online, console, television, and mobile devices. The company caters to the media and entertainment industries.

    http://frimastudio.com
    Уебсайт
    2003
    Година на основаване
    751
    Брой служители
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Frima

    Свързани компании

    • Amazon
    • Netflix
    • Spotify
    • Flipkart
    • Roblox
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси