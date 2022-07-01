Директория на компаниите
Fresha
Fresha Заплати

Заплатата в Fresha варира от $64,118 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $236,500 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fresha. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Median $127K
Маркетинг
$64.1K
Продуктов мениджър
$236K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Рекрутър
$92.8K
Продажби
$103K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Fresha е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $236,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fresha е $102,900.

Други ресурси