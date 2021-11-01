Директория на компаниите
Fresenius
Fresenius Заплати

Заплатата в Fresenius варира от $75,170 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $213,925 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Fresenius. Последно актуализирано: 10/18/2025

Механичен инженер
$89.6K
Продуктов мениджър
$156K
Проектен мениджър
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтуерен инженер
$75.2K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Fresenius е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $213,925. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Fresenius е $122,663.

